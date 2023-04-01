نفسنا يرجع | تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والهلال

علق الإعلامي خالد الغندور على وجود الجماهير في الملعب لدعم الأهلي أمام الهلال.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" صورة الجماهير في الملعب حاجة تفرح و المشهد نفسنا يرجع لملاعبنا في كل المباريات محلية أفريقية دولية".

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الهلال السوداني، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر كهربا – محمود عبد المنعم "كهربا"