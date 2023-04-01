برعاية مؤسسة أبو العينين |اسم الفائز التاسع في مسابقة برنامج " وفوق كل ذي علم عليم".. فيديو

أعلن الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز التاسع في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، وهي ناهد على يوسف يوسف من محافظة القليوبية.

وكان الدكتور على جمعة، قال خلال برنامج « وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، في سؤاله الحلقة السابقة «ما هو اسم فتى موسى الذي نسى سمكة الحوت وذكر القرآن قصته»؟. موضحا أنه يوشع بن نون.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في الحلقة السابعة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبوالعينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

وأشار جمعة، إلى أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.