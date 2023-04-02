أخبار التعليم| فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الميدتيرم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. انطلاق امتحانات الدراسات العليا بـ كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة



أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .

اليوم .. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الميدتيرم



أعلنت جامعة حلوان بدء امتحانات الميد تيرم للقصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ بأغلب كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية من كورونا.

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : مسابقة المسرح خلال شهر مايو



مع بداية شهر رمضان الكريم ، تستعد اتحادات الطلاب بالجامعة الى تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الكريم، و عدد من الدورات التدريبية .

تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جمهورية الهند للعام الدراسي 2023 / 2024



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإدارة المركزية للبعثات تقدم منحًا للحصول على ( البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها ( 3 ) منح فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا وبدون نفقات من البعثات.

فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية.. تفاصيل



أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرار رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٢ /٣/ ٢٠٢٣ بشأن تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لاختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ، تحت رئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

زراعة عين شمس تواصل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ..اليوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية اليوم تواصل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني .