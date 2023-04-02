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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتجارهما في الهيروين بالمرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين- 460 قرصا مخدرا - طبنجة صوت قبل ترويجها بالقاهرة.

وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين- 460 قرصا مخدرا - طبنجة صوت قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- 460 قرص مخدر- طبنجة صوت- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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