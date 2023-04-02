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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتجاره في الألعاب النارية بالقاهرة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجمالية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت نحو مليون صاروخ بقصد الإتجار.

وكانت قد قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت نحو مليون صاروخ بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالى مليون صاروخ بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا مــن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج مُستأجر مخزن بدائرة القسم لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالـى مليون صــاروخ .

وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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