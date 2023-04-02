عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مسابقة القرآن الكريم بالعريش لإحياء ذكرى رموز المجتمع

مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم بالعريش

اختتمت منافسات النسخة الأولى من مسابقة القرآن الكريم  لإحياء ذكرى رموز المجتمع السيناوي بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، والتي نظمتها عائلة الشوربجي بالعريش ، على روح الراحل الدكتور منير محمود عطية الشوربجي .

وشهدت  المسابقة تلاوات قرآنية ملأت أجواء ديوان العائلة بمدينة العريش شمال سيناء بالنسمات العطرة، وهزت وجدان الحضور بأصوات إيمانية ندية ومؤثرة.

٥٥ متسابقا

و شارك  في المسابقة عدد 55 متسابقا في كافة المستويات الأربعة التي تم  الأعلان عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك  ، وذلك بحضور المهندس عبد القادر الشوربجي شيخ العائلة، وعدد من رموزها ولجنة التحكيم واللجنة المنظمة للجائزة.

وتم اختبار المتسابقين المتنافسين على المستويات بدءًا من الأول حتى الرابع، حيث تفاجأ الجميع بالمواهب القرآنية والدعوية التي تزخر بها أبناء العريش.

من جانبه أعلن المهندس عبد القادر سلمي الشوربجي شيخ العائلة ، أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها، حيث أفرزت الكثير من المواهب الدينية.

 من جهته قال المهندس محمود منير عطية أنه يكن لكل أبناء العائلة خالص التقدير والعرفان لما قاموا به من مجهود في هذه المسابقة التي حملت اسم الراحل والده وأن ترابط العائلة وتماسكها على قلب رجل واحد هو الهدف الحقيقي الذي كان يسعى إليه والده الراحل .

وأوضح أن هذه المسابقة ستكون نواة للأعوام القادمة وتحفيز للأجيال الحالية والقادمة، لافتًا 

من جهته قال أشرف الشوربجي أحد منسقي المسابقة، أن المسابقه القرآنية التي حملت اسم الراحل تعد إحياء لأفضل إرث إسلامي على الإطلاق، موضحًا أن أبناء العائلة بادروا بعمل هذه المسابقة لتكون نهج دائم يتبعه أبناء العائلة طوال السنين القادمة.

 وأعلن أشرف الشوربجي،  عن أن هناك خطة مستقبلية يستهدفها أبناء العائة تهدف لعمل مقرأه دائمة تشبه الكُتَّاب في العهود السابقة وذلك بهدف تحفيظ القرآن الكريم لجميع أبناء العائلة بمختلف أعمارهم؛ لافتًا إلى أن العائلة تزخر بالعديد من الأشخاص المحافظين على العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم وتفسير آياته.

وسيتم منح جوائز قيمة للمراكز الأولى وذلك تحفيزًا لهم لدراسة العلم الشرعي وتفسير القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عائلة الشوربجي تنظم حفل جماعي  ليلة ٢٢ من رمضان الجاري بقاعة لانا بالعريش وسيتم من خلاله توزيع الجوائز علي الفائزين بالمسابقه القرآنية.

العريش مسابقة القرآن رموز المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تضحيات مصر الكبيرة حققت أهدافها.. الرئيس يحتفل بذكرى العاشر من رمضان

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

عمرو أديب: لو ترامب نجح في انتخابات الرئاسة يحكم أمريكا من السجن

سعد الصغير عن إصابته على يد طليقته: عيني لم تتورم.. فيديو

حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.. أزهري يجيب

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ