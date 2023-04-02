ختام مسابقة القرآن الكريم بالعريش لإحياء ذكرى رموز المجتمع

اختتمت منافسات النسخة الأولى من مسابقة القرآن الكريم لإحياء ذكرى رموز المجتمع السيناوي بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، والتي نظمتها عائلة الشوربجي بالعريش ، على روح الراحل الدكتور منير محمود عطية الشوربجي .

وشهدت المسابقة تلاوات قرآنية ملأت أجواء ديوان العائلة بمدينة العريش شمال سيناء بالنسمات العطرة، وهزت وجدان الحضور بأصوات إيمانية ندية ومؤثرة.

٥٥ متسابقا

و شارك في المسابقة عدد 55 متسابقا في كافة المستويات الأربعة التي تم الأعلان عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك بحضور المهندس عبد القادر الشوربجي شيخ العائلة، وعدد من رموزها ولجنة التحكيم واللجنة المنظمة للجائزة.

وتم اختبار المتسابقين المتنافسين على المستويات بدءًا من الأول حتى الرابع، حيث تفاجأ الجميع بالمواهب القرآنية والدعوية التي تزخر بها أبناء العريش.

من جانبه أعلن المهندس عبد القادر سلمي الشوربجي شيخ العائلة ، أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها، حيث أفرزت الكثير من المواهب الدينية.

من جهته قال المهندس محمود منير عطية أنه يكن لكل أبناء العائلة خالص التقدير والعرفان لما قاموا به من مجهود في هذه المسابقة التي حملت اسم الراحل والده وأن ترابط العائلة وتماسكها على قلب رجل واحد هو الهدف الحقيقي الذي كان يسعى إليه والده الراحل .

وأوضح أن هذه المسابقة ستكون نواة للأعوام القادمة وتحفيز للأجيال الحالية والقادمة، لافتًا

من جهته قال أشرف الشوربجي أحد منسقي المسابقة، أن المسابقه القرآنية التي حملت اسم الراحل تعد إحياء لأفضل إرث إسلامي على الإطلاق، موضحًا أن أبناء العائلة بادروا بعمل هذه المسابقة لتكون نهج دائم يتبعه أبناء العائلة طوال السنين القادمة.

وأعلن أشرف الشوربجي، عن أن هناك خطة مستقبلية يستهدفها أبناء العائة تهدف لعمل مقرأه دائمة تشبه الكُتَّاب في العهود السابقة وذلك بهدف تحفيظ القرآن الكريم لجميع أبناء العائلة بمختلف أعمارهم؛ لافتًا إلى أن العائلة تزخر بالعديد من الأشخاص المحافظين على العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم وتفسير آياته.

وسيتم منح جوائز قيمة للمراكز الأولى وذلك تحفيزًا لهم لدراسة العلم الشرعي وتفسير القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عائلة الشوربجي تنظم حفل جماعي ليلة ٢٢ من رمضان الجاري بقاعة لانا بالعريش وسيتم من خلاله توزيع الجوائز علي الفائزين بالمسابقه القرآنية.