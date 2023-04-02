عضو مجلس إدارة الأهلي: الجمهور قدم ملحمة قوية في مباراة الهلال

أشاد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز النادي الأهلي على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

وقال محمد سراج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مبروك لجمهور النادي الأهلي".

وأضاف محمد سراج: "رأينا ملحمة جماهير قوية تدل على حب الجمهور للنادي الأهلي".

وتابع محمد سراج: "لاعبو النادي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ومبارة اليوم كانت ممكن تخلص بـ 6 أهداف لصالح النادي الأهلي".

وأكمل محمد سراج: "سعداء بأداء اللاعبين أمام جماهير النادي الأهلي وعدد كبيرمن اللاعبين لم يلعب امام جماهير بهذا الحجم".