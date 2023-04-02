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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. السيسي: أزمة الدولار ستنتهي ولن نسمح لأحد برفع السلاح.. وطلب عاجل من أحمد موسى بشأن الجماهير

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

لازم الليلة .. طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الجماهير

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

 

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

 

من سيناء.. الرئيس السيسي: أزمة الدولار هتخلص ومش هنسمح لحد يرفع السلاح

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وعدد من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

 

شكلك نبيه .. الرئيس يوجه بمحو أمية جندي قبل انتهاء الخدمة |فيديو

وجه الرئيس السيسي سؤالا  لأحد المجندين المقاتلين يدعى شوقي جمعة من قوات السلاح الشخصي قاذف آر بي جي عيار 40 ملم، عن مكان سكنه ورد الجندي "أنا من شبرا الخيمة، وفي الخدمة منذ عامين ويتبقى لي 10 أشهر على انتهاء الخدمة".

 

سعد الصغير: ظلمت حماتي.. ومش بعرف أنام |فيديو

قال الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، :"مبحبش الظلم، ولما بظلم حد مش بعرف أنام، وأنا ظلمت حماتي، واتبليت عليها في اتهامي لها بسرقة الفلوس".

هل احتفى الرسول محمد بعيد ميلاده؟.. رد قاطع من مفتي الجمهورية

رد  الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تساؤل: "هل احتفى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده؟".

 

لطفي لبيب يوجه رسالة مهمة لأبطال حرب أكتوبر القدامى

‏قال الفنان لطفي لبيب إنه ولد مرتين الأولى لحظة ميلاده والثانية بعد حرب أكتوبر، ولكن ميلاده بعد حرب أكتوبر كان ميلادا قاسيا ورحلة الفن رحلة طويلة جدا بدأها من معهد الفنون المسرحية مع زملائه في سنة 1970 وهم الفنان نبيل الحلفاوي محمد صبحي والراحلين هادي الجيار وشعبان حسين وناديه فهمي ويسري مصطفى وسامي فهمي وكان عليه أن يبدأ من الصفر.

 

مليونير صدى البلد.. أحمد موسى يطالب المشاهدين بالاتصال على 2324

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مسابقة مليونير صدى البلد في شهر رمضان الكريم، والتي تبلغ قيمة جائزتها مليون جنيه.

السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو أحمد موسى النادي الأهلي

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