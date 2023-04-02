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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يشكر مؤسسات الدولة.. ويشيد بجماهير الأهلي

صدى البلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية التي سمحت بهذا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز العريض، فضلًا عن خروج المباراة بشكل حضاري يليق وقدرة مصر الكبيرة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، مؤكدا على تقديره الكامل لما لاقاه النادي الأهلي من دعم ومساندة من كافة مؤسسات الدولة.


وحرص محمود الخطيب على الإشادة بسلوك جماهير الأهلي العظيمة الذي اتسم بالرقي والالتزام والتشجيع المثالي للاعبين، وتحفيزهم طوال المباراة، مؤكدًا على أن هذا الجمهور الوفي كان دائمًا وأبدًا صاحب الصورة المشرفة، وشريكًا في كل النجاحات والانتصارات التي تحققت محليًّا وقاريًّا على مر التاريخ.


ووجه رئيس النادي الأهلي التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على أدائهم الذي تميز بالتركيز الشديد وعدم التسرع، حتى تمكنوا من تحقيق آمال جماهيرهم والفوز بالمباراة والصعود إلى دور الثمانية لاستكمال مشوار البطولة.


وحرص محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في هدوء وبعيدًا عن أي ردود أفعال أو ضغوط كعادة النادي الأهلي في كافة المواقف.

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