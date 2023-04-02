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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد متعب يهنئ جمهور الأهلي بالتأهل إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

عماد متعب
عماد متعب

شارك اللاعب عماد متعب، نجم الأهلي السابق عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر عماد متعب في الصور رفقة ابنته الصغيرة والفنان أحمد رزق والفنان أحمد  فهمي داخل الاستاد من مباراة الأهلي والهلال السوداني.

 

وكتب عماد متعب: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي العظيم".

ويذكر أنه قد أشاد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، بقرار حضور 50 ألف مشجع في لقاء الأهلي والهلال السوداني.

ولعب الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل  بستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
 
وقال متعب في تصريحات لإذاعة اليوم الأربعاء، إنه يشكر جميع قيادات الدولة المصرية حيث لم يتأخروا عن دعم الأهلي في هذه المواجهة المصيرية.
 
وأضاف:" اللعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير أمر ممتع ورائع ومرعب للمنافس، ويحفز اللاعبين لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لربع النهائي، وفي رأيي أن الأهلي سيفوز باللقب إذا تخطى مرحلة المجموعات".
 
وتابع: "أثق تماما في أن مشجعي القلعة الحمراء في حالة دعم للفريق حتى الثانية الأخيرة، وأنا متأكد من وجود التزام جماهيري".
 
وأكمل: "رابطة الأندية تنتظر نجاح هذه المواجهة للمطالبة بزيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري المصري خلال الفترة القادمة".
 
واختتم: "الكرة بدون جمهور ليس لها معنى والحضور الجماهيري يساهم في رفع القيمة التسويقية للدوري المصري".

أهداف عماد متعب متعب

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