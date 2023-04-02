عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم.. فيديو

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، آخر تطورات الحالة الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم.

txt

بعد عنايته بصحة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وزير الأوقاف: شكرًا الرئيس الإنسان

txt

الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف الحالات التي لا يجوز فيها الصيام.. فيديو

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك لطف من الله سبحانه وتعالى، والدكتور أحمد عمر هشام حالته في تحسن مستمر ومستقر".


وأضاف: "الدكتور أحمد عمر كان قد تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في مالطا، ولم يكن هناك طيران مباشر إلى القاهرة، والرئيس السيسي وجه بإرسال طائرة مجهزة للدكتور أحمد عمر".

 

وأوضح، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الدكتور أحمد خدم الدعوة الإسلامية والرسالة الوسطية للإسلام ومثل مصر كثيرا في المحافل الدولية، وتحرك طائرة بهذه السرعة كان يتطلب توجيه من أعلى القيادات في الدولة وهو ما حدث من الرئيس السيسي".

 

وأشار عبد الغني هندي، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم عندما بدأت حالته الصحية تتحسن قال لي نريد أن نشكر الرئيس السيسي ووزير الدفاع، والتحرك السريع أثر كثيرا في تحسن حالته.
 

الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس السيسي وزير الدفاع الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الحالة الصحية عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد النصب على المواطنين.. مستريحة سوهاج تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

في تقرير مفصل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة |شاهد

مين سعيد الحظ.. أحمد موسى يعلن عن جائزة المليون جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 2-4-2023

سعر ومواصفات هيونداي فيرنا الجديدة موديل 2023.. صور

رضا عبدالعال : الكرة بتحب كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

ليلة رمضانية بلا هلال .. عندما قسا الأهلي على بطل السودان بالثلاثة

عادة خاطئة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة ..تعرف عليها

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ