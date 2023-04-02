تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم.. فيديو

كشف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، آخر تطورات الحالة الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك لطف من الله سبحانه وتعالى، والدكتور أحمد عمر هشام حالته في تحسن مستمر ومستقر".



وأضاف: "الدكتور أحمد عمر كان قد تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده في مالطا، ولم يكن هناك طيران مباشر إلى القاهرة، والرئيس السيسي وجه بإرسال طائرة مجهزة للدكتور أحمد عمر".

وأوضح، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الدكتور أحمد خدم الدعوة الإسلامية والرسالة الوسطية للإسلام ومثل مصر كثيرا في المحافل الدولية، وتحرك طائرة بهذه السرعة كان يتطلب توجيه من أعلى القيادات في الدولة وهو ما حدث من الرئيس السيسي".

وأشار عبد الغني هندي، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم عندما بدأت حالته الصحية تتحسن قال لي نريد أن نشكر الرئيس السيسي ووزير الدفاع، والتحرك السريع أثر كثيرا في تحسن حالته.

