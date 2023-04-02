رضا عبدالعال : الكرة بتحب كهربا

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق ، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد أهم مفاتيح الفوز في مباريات القلعة الحمراء منذ عودته من الإيقاف مرة أخرى.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الكرة بتحب كهربا في أي مكان في الملعب يجد الكرة أمامه ويسجل الأهداف في مرمى المنافسين".

وأضاف: "عودة محمود كهربا لفريق الأهلي مكسب فني كبير للقلعة الحمراء وتألق بشكل ملحوظ مع الفريق في الفترة الماضية ".

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.