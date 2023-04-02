قبل العيد.. وصفات طبيعية لبشرة صافية وأكثر إشراقا

تود جميع الفتيات والسيدات الحصول على إطلالة مميزة فى العيد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إعلمي عزيزتي أن إطلالتك تبدأ من بشرة صافية خالية من الشوائب ، لذلك نقدم لك المكونات لماسك قبل العيد كشفت عنه خبيرة التجميل مروة محمد .

ماسك الخميرة والبيض



1 بياض بيضة .

1/2 ملعقة من الخميرة .



طريقة التحضير



نضع بياض البيضة داخل وعاء مع إضافة ملعقة الخميرة إليها .

نخلط كلاً من بياض البيضة والخميرة خلطاً جيداً .

نضع هذا الخليط علي البشرة ونتركه لمدة (1/4 ساعة) تقريباً .

نغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً .



وصفة العسل والموز



المكونات:

حبة من الموز .

2 ملعقتين من العسل .

2 ملعقة من زيت الزيتون .



طريقة عمل وصفة العسل والموز



نضع حبة الموز داخل وعاء ونقوم بهرسها جيداً .

نضيف كلاً من زيت الزيتون والعسل إلى الموز ونخلطهم جيداً .

نضع هذا الخليط علي الوجه ونتركه لمدة (10 دقائق) تقريباً .

نغسل الوجه بالماء والصابون جيداً ويجب تكرار ذلك مرة واحدة أسبوعياً .



خلطة القرفة والعسل



خلطت في وعاء ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من القرفة. في الخطوة التالية، وضعت المزيج على وجهي وتركته لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل غسل وجهي بالمياه الفاترة. كرّرن هذه الخلطة مرة في الأسبوع لتحصلن على نتائج مدهشة.