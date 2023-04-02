عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. وصفات طبيعية لبشرة صافية وأكثر إشراقا

قبل العيد وصفات
قبل العيد وصفات طبيعية لبشرة صافية وأكثر إشراقا

تود جميع الفتيات والسيدات الحصول على إطلالة مميزة فى العيد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إعلمي عزيزتي أن إطلالتك تبدأ من بشرة صافية خالية من الشوائب ، لذلك نقدم لك المكونات لماسك قبل العيد كشفت عنه خبيرة التجميل مروة محمد .

نصائح ذهبية لعلاج البشرة الجافة.. وأخطاء احترسي من الوقوع فيها

بعد فضح فنانة لـ ياسمين عز .. هل هناك حقن لتفتيح البشرة

ماسك الخميرة والبيض


1 بياض بيضة .
1/2 ملعقة من الخميرة .


طريقة التحضير


نضع بياض البيضة داخل وعاء مع إضافة ملعقة الخميرة إليها .
نخلط كلاً من بياض البيضة والخميرة خلطاً جيداً .
نضع هذا الخليط علي البشرة ونتركه لمدة (1/4 ساعة) تقريباً .
نغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً .


وصفة العسل والموز


المكونات:
حبة من الموز .
2 ملعقتين من العسل .
2 ملعقة من زيت الزيتون .


طريقة عمل وصفة العسل والموز


نضع حبة الموز داخل وعاء ونقوم بهرسها جيداً .
نضيف كلاً من زيت الزيتون والعسل إلى الموز ونخلطهم جيداً .
نضع هذا الخليط علي الوجه ونتركه لمدة (10 دقائق) تقريباً .
نغسل الوجه بالماء والصابون جيداً ويجب تكرار ذلك مرة واحدة أسبوعياً .


خلطة القرفة والعسل


خلطت في وعاء ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من القرفة. في الخطوة التالية، وضعت المزيج على وجهي وتركته لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل غسل وجهي بالمياه الفاترة. كرّرن هذه الخلطة مرة في الأسبوع لتحصلن على نتائج مدهشة.

تفتيح البشرة زيت الزيتون الزيتون علاج البشرة البشرة الجافة علاج البشرة الجافة لفتيات والسيدات والعسل زيت الزيتون والعسل خلطة القرفة والعسل طريقة عمل وصفة العسل والموز ماسك الخميرة والبيض ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

تطوّر في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

موضوعات متعلقة

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

بوريس جونسون يفضح الناتو في مقال جديد.. رئيس وزراء بريطانيا السابق: الحلف سهل الهجوم على أوكرانيا.. وبوتين سينتصر في هذه الحالة

مشروب الطاقة| بالخطوات.. طريقة تحضير الموز باللبن

ماذا يحدث عند وضع العسل على الشعر ؟ .. 3 وصفات سحرية

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يصلي عليك 70 ألف ملك.. داعية يكشف عن عبادة يحبها الله ورسوله

تصل مليون للمرة الأولى .. الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 2-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ