عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التصوير السيلفي في العمرة ينقص من ثوابها أو يبطلها.. الإفتاء تحسم الجدل

صدى البلد

تشهد مناسك العمرة هذه الأيام ظاهرة دخيلة على المعتمرين والحجاج،  ووهي التقاط الصور السيلفي عند الطواف أو عند أداء مناسك العمرة أو الحج، وقد انتقدها بعض العلماء على أساس أنها من باب الرياء والسمعة. 

وفي هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية .. و قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، والحُرمة أو المنع يكون أمر عارض بحسب الموضوع المصور.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: هل يجوز التقاط السيلفي والصور التذكارية أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة؟، أن من كان يُصور حدثاً عائلياً أو أمراً تذكارياً، فهذا من الأمور الجائزة، أما تصوير ما لا يُرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.

وأضاف أن استعمال الكاميرا سواء العادية أو الملحقة بالهواتف الجوالة أثناء تأدية مناسك الحج، لا يُبطل الحج وهذا الأمر الأصل فيه الجواز، لكن ينبغي مع ذلك ملاحظة أمر مهم جدًا وهو أن الحج في الأساس هو رحلة روحية، كما أنه رحلة العمر، فالإنسان يذهب إلى هناك تاركًا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله تعالى فيرجع كيوم ولدته أمه.

وتابع: "لا مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة ، فيشتغل بالتصوير أو الهيئة عن الخشوع والخضوع والإقبال على الله تعالى، فعندما يُجاوز الحد فيقع في هذا، فعليه الوقوف مع نفسه ومراجعتها".

مناسك الحج التقاط الصور الصور السيلفي العمرة الحاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

توأم رقمي| البشر سيعيشون بعد الموت في 2050.. كيف سيحدث ذلك؟

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أستاذ مناهج الجامعات التكنولوجية: ساعدت على رفع مستوى خريجي التعليم الفني

تحصين من القرآن والسُنة لمنع الوسوسة وحفظ الإيمان .. يغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ