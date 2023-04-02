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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ChatGPT توفر وظيفة جديدة بمرتبات 335 ألف دولار سنويا.. وخبراء يحذرون جميع مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ChatGPT توفر وظيفة جديدة بمرتبات 335 ألف دولار سنويا.. تفاصيل


أثار ازدهار الذكاء الاصطناعي (AI) في الفترة القليلة الماضية - وخاصة منذ ظهور ChatGPT  - الحديث عن ثورة صناعية جديدة يمكنها تهديد العديد من الوظائف، ومع ذلك، فإن إحدى الوظائف التي تنشئها تصل رواتبها لحوالي 300 ألف يورو سنويًا ولا تتطلب حتى خلفية تقنية.

 

وداعا للعلامات الزرقاء المجانية على تويتر.. وقائمة رسوم جديدة للأفراد والشركات


بدءًا من اليوم السبت، تفقد العديد من حسابات تويتر Twitter علامات التوثيق الزرقاء بموجب التعديلات التي أجراها إيلون ماسك، مالك الشركة، حيث سيجب على المستخدمين من الأفراد والشركات الاشتراك في خدمة Twitter Blue.

 

لا ترسل الكود السري.. خبراء يحذرون جميع مستخدمي واتساب WhatsApp

 

حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp من عمليات احتيال كبيرة لسرقة أموال المستخدمين من خلال رسائل مشبوهة تطلب الأكواد السرية الخاصة بالتطبيق.

 

ذكرى تأسيس آبل.. وزنياك وجوبز من متسربين من الجامعة لأكبر إمبراطورية في عالم التكنولوجيا

 

تأسست شركة Apple آبل الأمريكية العملاقة في الأول من أبريل عام 1976 على يد المتسربين من الجامعة، ستيف جوبز وستيف وزنياك، الذين جلبوا للشركة الجديدة رؤية لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى أجهزة الكمبيوتر.

 

ينتظرها الملايين.. بشرى سارة من سامسونج لمستخدمي هذا النوع من هواتفها


خلال السنوات القليلة الماضية، قامت شركة سامسونج بإطلاق فئة جديدة لمستخدميها من الشباب والفئة المتوسطة وهي فئة Fan Edition والتي تعتبر نسخة أرخص من هواتفها الرائدة الأساسية، حيث كانت قد أطلقت هواتف Galaxy S20 FE و Galaxy S21 FE كخيار أرخص لهواتفها الفلاجشيب.

 

بكاميرا خطيرة وإمكانيات عالية.. موبايل شبابي جديد من هواوي هيكسر الدنيا


كشفت شركة هواوي Huawei، عن موبايل شبابي جديد ضمن تشكيلة "نوفا" الشهيرة، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تتميز بمواصفات وإعدادات قوية مقابل سعر مقبول.

 

بمواصفات جبارة وتصميم أنيق .. أحدث هاتف قادم من ريلمي Realme


تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتفها الذكية المتميزة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعمل على إصدار Realme 11 Pro مع عدد من المواصفات القياسية بالإضافة إلى تصميم مختلف وشبابي.

 

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