عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«إبراهيم خليل العلاف.. واسهاماته في الكتابة التاريخية».. كتاب صدر حديثا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار قنديل للنشر، كتاب «إبراهيم خليل العلاف.. وإسهاماته في الكتابة التاريخية المعاصرة»، للدكتور أحمد هادي الجبوري.

هذا الكتاب، يبحث في سيرة المؤرخ العراقي الدكتور ابراهيم العلاف، وإسهاماته في الكتابة التاريخية المعاصرة.


ينتمي العلاف إلى الجيل الثاني في المدرسة التاريخية المعاصرة، وقدم الكثير للكتابة التاريخية، سواء في مجال التأليف أو التدريس، فقد بلغ عدد ما أنجزه في ميدان التأليف فقط أكثر من سبعين كتاباً منشوراً.


وتنوعت كتابات العلاف في مجالات عدة، منها: الفكر الفلسفي العربي المعاصر، وتواريخ المدن والمساجد والكنائس والأديرة، وتاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، و تاريخ الصحافة العراقية وغير ذلك الكثير.


كما أنه أشرف على عدد كبير من طلبة الدراسات العليا، والعلاف ليس مؤرخاً فحسب، بل هو صحفي، وكاتب له إسهامات واسعة في الصحافة العراقية، ومقالات كثيرة في صحف الموصل وبغداد والوطن العربي.


عمل الدكتور العلاف رئيساً لقسم التاريخ بكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل لأكثر من خمسة عشر سنة (1980-1995)،  كما أدار مركز الدراسات التركية - الإقليمية، ولعدة مرات على مدى ربع قرن ومنذ عام 1986 حتى 2013. 


يؤكد الدكتور العلاف على جعل التاريخ علماً شعبياً متاحاً لجميع شرائح الشعب، وهذا هدف مهم، خاصة وإن التاريخ يعد ذاكرة الشعوب، ومعين تجاربه، وأحد خصائص ثقافته العامة.

دار قنديل للنشر إبراهيم خليل الغلاف الكتابة التاريخية المعاصرة أحمد هادي الجبوري سيرة المؤرخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

ترشيحاتنا

رمضان في شرم حاجة تانية.. الفلاي بورد بالملابس البدوية يجذب السائحين

اللقاء المرتقب|أول اجتماع بين وزيري خارجية اليابان والصين منذ أكثر من 3 أعوام

4 هدايا تنتظرها سوريا من مصر.. محللون: زيارة المقداد تجهز لحدث مهم

الزمالك ينهي اتفاقه مع خليفة فيريرا.. وهذا موعد وصوله

فرج عامر عن تألق كهربا: لاعب كرة بمواصفات نجم عالمي

اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ