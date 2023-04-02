ادعوا لها.. تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان

كشفت الإعلامية ناهد عونى تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان .

وكتبت ناهد عوني :" مش عارفه اكتب إيه إو انزل ايه احنا بينا كتير اوي ياشيرين سنين وأيام ولحظات انتي مش صحبتي بس لا انتي اختي كنا كل حاجة سوا ومع بعض لو تعرفي حبي ليكي وخوفي عليكي هاتعرفي انا بحبك اد ايه"’

تابعت:" ادعوا لشيرين تعبانه اوي ؛ الدعاء بيغير القدر إحنا في أيام جميلة ادعوا كتير اووووي لحبيبتي وأختي".



ممنوعة من الزيارة.. تطورات الحالة الصحية ل شيرين الطحان بعد تعرضها لوعكة صحية

كشفت الإعلامية ناهد عوني؛ الصديقة المقربة للفنانة شيرين الطحان تطورات حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة.

وقالت ناهد عوني في تصريحات خاصة لصدى البلد :" شيرين حالتها تحسنت نسبيا ولكن ممنوعة من الزيارة نهائيا".



شيرين الطحان :

تعرضت الفنانة شيرين الطحان، لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها العناية المركزة.

الوعكة الصحية للفنانة شيرين الطحان كانت حديث رواد السوشيال ميديا بسبب تعبها المفاجئ، ودخولها المستشفى بحسب تصريحات صحفية.

كما أن الأطباء شكوا في البداية ان شيرين الطحان أصيبت بجلطة، ولذلك قامت بإجراء تحاليل وكانت الصفائح الدموية سيئة، واكتشف الأطباء نقصًا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضًا نقصا في الدم، مما استدعى عملية نقل دم.



تختلف مؤشرات فقر الدم وأعراضه باختلاف سببه وشدته، وربما لا تظهر عليك أي أعراض بناءً على أسباب فقر الدم لديك.

تشمل العلامات والأعراض إن حدثت ما يلي:

الإرهاق

الضَّعف

شحوب الجلد أو اصفراره

عدم انتظام ضربات القلب

ضيق النفس

الدُّوَار أو الدوخة

ألم الصدر

برودة اليدين والقدمين

الصداع

عوامل الخطر

تزيد العوامل التالية من التعرض لخطر الإصابة بفقر الدم (الأنيميا):

افتقار النظام الغذائي إلى فيتامينات ومعادن محددة، يزيد النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الحديد وفيتامين B-12 والفولات والنحاس من خطر الإصابة بفقر الدم.

اضطرابات الأمعاء، اضطرابات الأمعاء التي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية في الأمعاء الدقيقة؛ مثل داء كرون والداء البطني، تعرِّضكِ لخطر الإصابة بفقر الدم