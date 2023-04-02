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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري يؤكد للمقداد دعم مصر لتسوية الأزمة السورية.. واتفاق وشيك بين بغداد وحكومة كردستان لاستئناف صادرات النفط .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: أزمة الدولار ستصبح تاريخًا
التصدي لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى في حمص
ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في الولايات المتحدة إلى 18 شخصًا
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل منفذ "عملية دهس" في الضفة الغربية
زيلينسكي يصف رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمر "السخيف"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الوطن" على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد، حيث أكد شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدما الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معربا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن سيأتي اليوم الذي تصبح فيه تلك أزمة الدولار تاريخا وماضيا، مضيفًا: "وحتى أزمة الدولار بفضل الله تعالى وجهودكم ستصبح تاريخا ولكن علينا أن نتعب ونشقى لحل تلك المشكلات كما قضينا على الإرهاب وعلى الكثير من المسائل"، لافتا إلى أن "الجنود والقيادات عليهم مناقشة الموضوعات الهامة والأزمات وأسبابها وكيفية حلها، وكذلك مساعدة بعضهم البعض في مشكلاتهم الشخصية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي فوق المنطقة الوسطى بمدينة حمص، ما أسفر عن إصابة 5 عسكريين سوريين.

وأشارت "الوطن" إلى أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس آذار، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

وقالت "القبس" إن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن أ، عملية دهس وقعت قرب قرية "بيت أمر" في الضفة الغربية، مشيراً، في تغريدة على تويتر، إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلي قتلوا المُنفذ.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن عدد ضحايا الزوابع والعواصف العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة، ارتفع إلى 18 حالة وفاة، السبت، بينهم 7 أشخاص في ولاية تينيسي جنوب البلاد، وقالت ماجي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي لـ"فرانس برس": "سُجلت 7 وفيات مرتبطة بالعواصف الشديدة في مقاطعة ماكنيري"،

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن "إفلاس تام" للمؤسسة الدولية.

وتولت روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن، الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري، وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير/شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

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