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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز

يستضيف فريق بيراميدز منافسه فيوتشر اليوم علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر 

وتقام مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم وتذاع عبر قناة بين سبورتس .

ويحتل فريق فيوتشر صدارة ترتيب المجموعة بعد احتساب الكاف نتيجة مباراته امام اسكو كارا لصالح الفريق المصري بسبب اشراك لاعب موقوف

ترتيب المجموعة بعد قرار الكاف 


1- فيوتشر :10 نقاط 
2- الجيش الملكي المغربي 10 نقاط 
3- بيراميدز :8 نقاط 
4- اسكو دي كارا بدون نقاط

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
 

تشكيل فيوتشر المتوقع 
جنش في حراسة المرمى، الدفاع: باسم علي – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - كريم نيدفيد – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو". الهجوم: مروان محسن.

بيراميدز فيوتشر الكونفيدرالية بطولة الكونفيدرالية بيراميدز ضد فيوتشر

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موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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