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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ليلة الهلال.. الكرة تنصف كهربا وتواسي حسين الشحات

حسين الشحات - صورة
حسين الشحات - صورة أرشيفية

في ليلة مثالية ستظل عالقة في أذهان جماهير النادي الأهلي لفترة طويلة، تأهل المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا (هدف)، وحسين الشحات (هدفين).

 

الكرة تنصف كهربا

بعد فترة طويلة من الإيقاف بسبب قضيته مع نادي الزمالك، عاد محمود عبد المنعم كهربا للملاعب “مؤقتا” لحين تسويته أزمته مع القلعة البيضاء، ولكن يبدو أن كرة القدم قررت تعويض اللاعب عن فترة الإيقاف التي قضاها، حيث كان سببا رئيسيا في تأهل الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بأهدافه المؤثرة.

كهربا لعب دورا كبيرا في حصد الأهلي 6 نقاط من أصل 10 في دور المجمعات، حيث سجل هاتريك (3 أهداف) في فوز المارد الأحمر على القطن الكاميروني برباعية في الجولة الخامسة، كما افتتح التسجيل أمام الأهلي في لقاء الهلال السوداني أمس السبت، ومنح فريقه الأفضلية وأنهى توتر الجماهير، حيث أن التعادل كان سيطيح بالعملاق المصري خارج البطولة القارية.

كهربا

 

ويبدو أن قضية كهربا مع نادي الزمالك ستنتهى قريبا بدفع الغرامة، خاصة بعد الضغط الجماهيري باعتبار اللاعب عنصرا أساسيا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.

 

كرة القدم تواسي حسين الشحات

 

بعد أيام من تلقيه خبر وفاة والده، شارك حسين الشحات بديلا أمام الهلال السوداني في لقاء الأمس، واستطاع تسجيل هدفين في أقل من 20 دقيقة.

ورفع حسين الشحات قميصا عليه صورته رفقة والدته والذي رحل قبل أيام قليلة.

حسين الشحات

 

وقال حسين الشحات في تصريح لقناة النادي الأهلي عقب اللقاء: "أهدي الهدفين والفوز إلى روح والدي رحمه الله".

 

كما كتب محمد الشحات “شقيق حسين الشحات” عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أول واحد هو قالك بعد اللقاء اللي فات لو كنت لعبت ماتش صن داونز كنت هتجيب هدفين أهو ربنا عوضك في هذا اللقاء وسجلت هدفين”.

 

أضاف:" الحمدلله الفرقه صعدت وربنا جعلك سبب الصعود وربنا يكرمك وتاخد البطولة وتهديها لروحه وربنا يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يارب وربنا يكرمك ويزيدك ويفرحك دايما يارب".

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا كهربا حسين الشحات

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