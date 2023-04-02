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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإضافة مجزر نصف آلي للدواجن

صدى البلد

نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإضافة المجزر النصف آلي للدواجن الخاص بـ أحد الأشخاص.
 وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2021؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016؛ وعلى موافقة جهاز شئون البيئة على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛ وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية - مكتب مراقبة الأغذية - الإدارة الصحية وعلى موافقة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل. 

 

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