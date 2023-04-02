مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه وآخرين عن الآثار بالسلام

لقي شخص مصرعه بعد أن انهارت عليه حفرة أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسلام أول، حيث نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أدوات التنقيب.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة دائرة القسم قررت بغياب زوجها "عامل" مقيم بذات العنوان عقب خروجه من مسكنهما.​

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مشاهدته صحبة عامل مقيم بذات الدائرة عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه .

بتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها قيام المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمان بدائرة القسم داخل شقة ملك أحدهم تم إستهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة ، وأثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 متر حدث إنهيار بها وسقوط الردم عليه ، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فقاموا بردمها وإعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة وخشية إفتضاح أمرهم ومسائلتهم قانونياً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.