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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة بالمنوفية خلال أسبوعين

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى شن حملات النظافة المكبرة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع والميادين العامة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بأرجاء المحافظة .


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال اسبوعين تم رفع (35) ألف و (39) طن مخلفات وتراكمات يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات  وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 28 مارس الجاري ، جاء ذلك وفق تقرير  الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .

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