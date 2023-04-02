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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب: أشكر الاتحادات على التعاون.. وسنناقش ملف توسعة المقرات الحالية

هشام حطب
هشام حطب

أوضح المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية، والذي عقد يوم 29 مارس الماضي، شهد مناقشة حول توسعة مقرات الاتحادات الحالية بعد زيادة النشاط وأعداد العاملين. 

وقال المهندس هشام حطب، إن اجتماع الجمعية العمومية واعتماد جميع البنود من الميزانية للعام المالي الماضي، والميزانية المتوقعة للعام القادم، وخطة النشاط القادمة واعتماد قرارات لجنة القيم بإجماع الحضور، ما يعكس حالة الود والانسجام والتعاون بين الاتحادات المصرية مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل هدف واحد وهو استمرار نجاحات الرياضة المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية. 

وعن مطالب بعض الاتحادات بتوسعة المقرات الحالية في مقر الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، أكد المهندس هشام حطب، أنه عقب نهاية مناقشة بنود اجتماعات الجمعية العمومية العادية فتحت بعض الاتحادات الرياضية باب المناقشة حول أن المقرات الحالية أصبحت لا تستوعب حجم العمل والبطولات المتعددة وأعداد اللاعبين المقيدين في الاتحادات والبطولات العديدة التي ينظمها كل اتحاد، وهو أمر طبيعي في ظل زيادة عدد الممارسين للرياضة في كل الألعاب الرياضية، والطفرة الرياضة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية. 

وأضاف المهندس هشام حطب: “سنعمل خلال الفترة الحالية على مناقشة هذا المطلب وفتح خطوط اتصالات مع الجهات المعنية والمسئولة من أجل توسعة المقرات الحالية أو أن تحصل الاتحادات على مقرات خارجية لحين الانتهاء من تجهيزات مقرات الاتحادات في العاصمة الإدارية الجديدة”. 

وتابع: “نعمل من أجل سماع مطالب الاتحادات سواء المالية أو الرياضية أو الإدارية، ونفتح خطوط اتصال دائما من أجل مناقشة كل المشاكل والمقتراحات والعمل على حلها من خلال الجهات المعنية حتى نصل للأفضل في كل الحالات”. 

ووجه المهندس هشام حطب الشكر للاتحادات المصرية على المظهر المشرف والتعاون الذي ظهر خلال اجتماع الجمعية العمومية، والذي يأتي في استمرار للتعاون والانسجام بين الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، ويؤكد أن حالة النجاح في تحقيق البطولات في كل الرياضات خلال الفترة الحالية بفضل هذا التعاون والانسجام بين الجميع، وأيضا نتيجة طبيعية لدعم الدولة المصرية غير المحدود بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا ودعما غير محدود نتيجته الإنجازات الرياضية التي تحققت.

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