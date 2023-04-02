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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن يطرح تعديلات على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

أحمد بهاء شلبي، رئيس
أحمد بهاء شلبي، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس النواب

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

وطرح شلبي، في المادة الثالثة إضافة بند برقم (17) ينص على: "ممارسة أي نشاط من أنشطة مجال الأرصاد الجوية المستقلة أو بالمشاركة أو المساهمة مع القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية أو غيرها من الكيانات التي يرخص لها بممارسة أنشطة الأرصاد الجوية".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن المذكرة الإيضاحية وفلسفة القانون تستهدف زيادة وجذب الاستثمارات في مجال الأرصدة، ومن الأولى أن تكون الهيئة هي أول تلك الاستثمارات، وأن يكون لها الحق أن تمارس أنشطة استثمارية في القطاع منفردة أو بالاشتراك مع الغير، كما أن هذا التعديل سيكون أحد موارد الهيئة المالية، ما يزيد من تعدد موارد الهيئة المالية.

وطالب عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بإضافة بند (4) بالمادة (10)  لتنص على "حصيلة استثمارات الهيئة في ممارسة أي من أنشطة الأرصاد الجوية سواء مستقلة او بالاشتراك مع الغير".

وأوضح شلبي، أن “مبررات التعديل تأتي في إطار الاتساق التشريعي ووفقا للتعديل المطروح في المادة (3) بإضافة بند الاستثمار في مجال أنشطة الأرصاد الجوية المستقلة أو مع الغير، وفي إطار رغبتنا في زيادة موارد الهيئة المالية، كان لا بد من الإشارة إلى أن هذا البند سيكون من الموارد المالية الرئيسية للهيئة”.

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