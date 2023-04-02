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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية عين شمس تقدم مسابقة فنية ثقافية للطلاب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مسابقة فنية ثقافية تحت رعاية أ.د. صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي
IClub Innovative competitions in Arts
Director of EACADU Acc. Prof. Mai Saleh
(ICIC in Arts) و تعد أول مسابقة للطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية - جامعة عين شمس.

وتضمن شروط المسابقة:
أن تكون الرسمة مساحة 50 * 35 سم
لرسومات علمية [ أجهزة جسم الإنسان - مجسمات هندسية 30 - تصميم أجهزة علمية ] [بورتريه لأشخاص مؤثرة و معروفة و مقتطفات ( Quotes) - ابيات شعر -
آيات قرآنية - كوميكس كاريكاتير ] 
و متاح تطريز والرسم بألوان المياه ، و ستقدم الجوائز  لأول 100 عمل وستعلن النتيجة عاقب عيد الفطر المبارك

أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس تربية عين شمس Jobs Education

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