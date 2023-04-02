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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماجد المصري عن شخصيته في ضرب نار: محيرة للجمهور| فيديو

ماجد المصري
ماجد المصري

تحدث الفنان ماجد المصري، عن مشاركته في مسلسل "ضرب نار"، قائلًا: “ ورق الأستاذ ناصر عبدالرحمن شيق جدًا”، لافتًا إلى أن شخصية "زيدان" من الشخصيات المحيرة جدًا للمشاهد، وكذلك للممثل، وهي قريبة من الشخصيات التي أحبها ولكن جديدة بالنسبة لي.

وأضاف المصري، خلال لقائه ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن شخصية "زيدان" لا تسير على وتيرة واحدة، وهذا ما أغراه لتقديم الدور، خاصة أنها شخصية متقلبة المزاج.

وأوضح الفنان ماجد المصري، أنه تحدث مع المخرج مصطفى فكري عن الشخصية، وبعد قراءتي للورق شعرت أن شخصية "زيدان" محيرة، وبدأت رسم معالم الشخصية، معربًا عن سعادته بالعمل معه، ومع الفنان أحمد العوضي.

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