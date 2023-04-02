نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب.. صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثارت سيدة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بمنشور تصدر تريند الفيسبوك بسبب وصفة كنافة غريبة ومخالفة لأصول إعداد الحلوى المصرية الشهيرة.

نشر الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب سابقًا واستشاري أمراض القلب علي صفحته بالفيسبوك منشورًا جديدًا باسم الدواء المعجزة.

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة شيرين رضا جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا بعد إعلان «اتقل» وهو إعلان عن نوع شاي شهير.

انتشرت تساؤلات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب ظهور كميات كبيرة من البطيخ بالأسواق؛ قبل موعده بنحو شهرين على الأقل.