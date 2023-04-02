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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب.. صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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عباءة مختلفة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

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بالأحمر اللافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بلوك جذاب | شاهد

بقت تريند .. سيدة ترتكب جريمة في حق الكنافة تثير الجدل علي الفيسبوك

أثارت سيدة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بمنشور تصدر تريند الفيسبوك بسبب وصفة كنافة غريبة ومخالفة لأصول إعداد الحلوى المصرية الشهيرة.

 

الدواء المعجزة.. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب

نشر الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب سابقًا واستشاري أمراض القلب علي صفحته بالفيسبوك منشورًا جديدًا باسم الدواء المعجزة.

 

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة شيرين رضا جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا بعد إعلان «اتقل» وهو إعلان عن نوع شاي شهير.

 

انتشار البطيخ قبل أوانه بشهرين يثير التساؤلات بالسوشيال ميديا.. تفاصيل

انتشرت تساؤلات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب ظهور كميات كبيرة من  البطيخ بالأسواق؛ قبل موعده بنحو شهرين على الأقل.

الكنافة جمال شعبان القلب شيرين رضا البطيخ

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