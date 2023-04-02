رئيس مياه القناة: الانتهاء من تجديد الشبكات القديمة بمنطقة عمارات قرية نفيشة..صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة "الاسبستوس" لـ 24 عمارة سكانية بمنطقة نفيشة، بمواسير شبكات PVC جديدة قطر 4 بوصة جديدة، بالإضافة الي تغير كامل للوصلات المنزلية، وتركيب محابس تحكم ومحابس غسيل لشبكات المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في إحلال وتجديد تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عددًا من القري والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن جميع أعمال الإحلال والتجديد وتغير مواسير شبكات المياه القديمة المتهالكة " الاسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، وقد انهت دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، مضيفا أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يومياً علي مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة، «الكيميائية والميكروبيولوجية، لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء تماما خلال لـ 24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح جميع الكسور المفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب في وقت قياسي فور تلقي البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمنطقة الصولي، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف، وإصلاح خط 300 مم علي طريق الإسماعيلية السويس بمنطقة فايد، وإصلاح خط 6 بوصة بمنطقة الحجاز، وإصلاح خط 4 بوصة بمدينة المستقبل.