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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتطبيق العدالة التحكيمية.. 8 كاميرات لتطبيق تقنية الفار في الدورة الرمضانية بالمرج

صدى البلد

شهدت الدورة الرمضانية المقامة حاليا فى المرج الاستعانة ب ٨ كاميرات لتطببق تقنية الفيديو خلال مباريات الدورة والتي تقام بمشاركة أكثر من ٤٥ فريقا من الاكاديميات بملاعب محمد جلال في المرج.

و حرصت اللجنة المنظمة على توفير الكاميرات لتطبيق العدالة التحكيمية بين الفرق المشاركة، بخلاف الاستعانة بعدد كبير من الحكام المميزين.

وتضم الدورة العديد من الحكام المميزين وهم: حاتم علام، وحسن الدولي، ومحمد وحيد، ومحمد صابر، ومحمود رزق،واحمد فرج، محمود مصطفى.

و جاءت استعانة اللجنة المنظمة بكاميرات عالية الجودة لتطبيق تقنية الفار في الوقت الذي لا توجد به كاميرات فيديو فى مباريات الدوري الممتاز بعد توقف التقنية بسبب المبالغ المالية الكبري.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيه مقسمة علي 6 فرق الأوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينية .

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة أن الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

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