مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الإثنين 3 أبريل 2023.. وخير ما يقال لتبييت النية

يقدم موقع صدى البلد، عرضا لـ مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الإثنين 3 أبريل 2023، الموافق 12 رمضان 1444هـ.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

ووفقاً لهيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان، كالتالي: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة.

موعد السحور 1:54.

وقت الإمساك 3:54.

صلاة الفجر 4:14.

الشروق 5:42.

صلاة الظهر 11:58.

صلاة العصر 3:30 .

صلاة المغرب 6:15.

صلاة العشاء 7:33.

تعريف الصيام وأركانه وخير ما يقال للنية

وفي تعريف الصيام، يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الصوم والصيام مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا : إمساك عن مقطر جميع النهار بنية مخصوصة من قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس.

شروط وجوب الصوم :

1- الإسلام

2- البلوغ

3- العقل

4- القدرة على الصوم . فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك.

شروط صحة الصوم :

1- الإسلام . فلا يصح صوم الكافر .

2- العقل . ويقصد به التمييز . فلا يصح صوم المجنون أو الصبى غير المميز .

3- النقاء من الحيض والنفاس .

4- قبول الوقت للصوم . بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن صيامه كيوم الفطر والأضحى وايام التشريق الثلاثة .

أركان الصوم :

1- النية : بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلابد من إيقاع النية ليلا ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص «نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى».

2- الإمساك : عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء: سواء قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل وشرب ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا أفطر، والجماع أيضا أما إذا جامع ناسيًا فكالأكل ناسيًا، وأما تعمد القيء فإن غلبه لم يبطل صومه.

3- الممسك : وهو الشخص الصائم (وعد الصائم ركنا في الصيام ولم يعد المصلي ركنا في الصلاة؛ لأن الصوم ليس له صورة في الخارج يحكم بها على الصائم بالصيام بخلاف الصلاة فإنها لها صورة في الخارج يحكم بها على المصلي أنه في الصلاة.