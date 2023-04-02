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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجل ميدو يقود زمالك 2003 للفوز على الاتحاد بسباعية

صدى البلد

قاد علي أحمد حسام ميدو، فريق الزمالك مواليد2003، للفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 7-4 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

وأظهر نجل أحمد حسام ميدو، تألقا واسعا من خلال تسجيله لهدف الزمالك الثاني، فضلا عن صناعته لهدفين، ليساهم في 3 أهداف من أصل 7 لفريقه في المباراة، وسجل أهداف الزمالك كلا من:  أحمد محمود، علي أحمد حسام "ميدو"، مازن عادل، أحمد عبد الرحيم "ايشو"، كريم عبدون، علي ياسر، مصطفى بسيوني.

وتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل الاتحاد، ثم تقدم الزمالك بالهدف الرابع وعادل زعيم الثغر النتيجة مرة أخرى، قبل أن يسجل الزمالك 3 أهداف وينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسبعة أهداف مقابل أربعة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 من: محمد صبري مدربا، أحمد السيد ومصطفى عبد العظيم مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبدالواحد إدارى، محمود سعيد أخصائى تأهيل وإصابات، سيد جاد عامل مهمات.

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