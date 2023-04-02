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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي: العالم يرجع لتداعيات كورونا ونشهد حالة ركود

أرشيفية
أرشيفية

قال وائل حماد، المحلل الاقتصادي، إن الحديث عن ركود اقتصادي أو أزمة اقتصادية ليس وليد الساعة، ودائما ما نتحدث عنها، ولكن اليوم نشهد العودة إلى تداعيات الأزمات الأخيرة بالثلاث سنوات الماضية بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «شهدنا بالسنوات الثلاث تطورات كثيرة، وبالنسبة لأزمة كورونا التي ما زلنا نعيش إلى الآن تداعياتها، وبالأشهر الماضية كنا نتحدث عن عودة الاقتصاد الصيني وفتحه بعد إغلاقات كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات التي نراها حتى اللحظة بالنسبة لسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا».

وتابع: «التوترات الجيوسياسية التي شهدناها هي الأخرى أثرت على القرار الاستثماري بكل أنحاء العالم، ورأينا في الآونة الأخيرة صندوق النقد أشار بشكل موضوعي إلى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، وكذلك فالبنوك المركزية شددت السياسات النقدية لدرجة غير مسبوقة تجاوبا مع أزمة التضخم العالمية».
 

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