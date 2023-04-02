«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأوضاع المالية في البنوك التونسية

عرض برنامج «المراقب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الديون تتراكم والسداد يتأجل والمؤشرات تراجعت.. تونس تسقط في فخ السيولة المصرفية».

وقال التقرير: «تعثر.. فديون.. فتخلف عن السداد، هذا هو حال القطاع المصرفي في تونس الذي قدر حجم ديونه بأكثر من 13% من مجموع القروض، بينما بلغت نسبة الديون المتعثرة نحو 11.5% من إجمالي القروض».

وأضاف: «الجزء الأكبر من الديون المتعثرة في تونس يعود إلى البنوك الحكومية التي تبلغ نسبتها 15.6% مقارنة بـ8.4% لدى البنوك الخاصة مع نهاية العام قبل الماضي 2021، وهو الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة القطاع البنكي على مجابهة الأزمات المالية على غرار ما يستجد على الساحة العالمية لدى عدد من البنوك».

وتابع: «حصة البنوك الحكومية التونسية تساوي من إجمالي الديون المصنفة للقطاع البنكي نسبة 46.5% بينما لا تتجوز نسبة تغطيتها بالمدخرات ما يناهز 69.2%، وذلك وفق بيان وزارة المالية التونسية الذي تضمن ارتفاع نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات للبنوك الخاصة إلى 72.5%».

واستطرد: «الأزمة المصرفية في تونس كشفت عنها هيئة السوق المالية، والتي أعلنت عن ضعف مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي في وقت لا يتجاوز فيه المعدل العام للسيولة لدى البنوك الحكومية نحو 82% بنهاية عام 2021 في حين يقدر لدى البنوك الخاصة بنحو 109%».

