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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعجيل صرف العلاوة الدورية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر، اليوم الأحد 2 أبريل، قرار وزير المالية رقم  176 لسنة 2023 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعالمين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

زيادة المعاشات المدنية والعسكرية

كما تضمن القرار كذلك زيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر سنة 2019.

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