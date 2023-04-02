إحالة أوراق المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، إحالة أوراق المتهم بقتل ٧ من أفراد أسرته إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه وذلك عقب سماع مرافعات النيابة والدفاع اليوم الأحد في ثاني جلسات محاكمته.

وحددت المحكمة جلسة يوم ٦ مايو لإصدار الحكم النهائي، عقب استطلاع رأي فضيلة المفتي.

وقد وصل المتهم بقتل ٧ من أفراد أسرته بسبب خلافات أسرية إلى قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، وهو يرتدي بدلة بيضاء وممسكا بالمصحف، لبدء ثاني جلسات محاكمته، اليوم الأحد، بعد تأجيلها لمدة يوم لاستكمال المرافعات.

وقد بدأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية أمس السبت، بعدما قررت النيابةُ العامةُ في 15 مارس، بعد أسبوعٍ من الواقعةِ، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية.