عندك موهبة حافظ عليها.. هيثم عرابي يفتح النار علي نجم القلعة الحمراء

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على أزمة أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، التي دارت عقب مباراة الاهلى والهلال السوداني.



وكتب هيثم عرابي عبر حسابه علي فيسبوك "‏حاولت متكلمش عنه امبارح بس فيديو عبدالقادر مع كولر بعد الماتش فعلا مضايقني خاصة بعد انتشار الفيديو النهاردة، انت بتلعب في الأهلي ..حرام عندك موهبة حافظ عليه وبلاش التصرفات دي . وما فيش حد اكبر من النادي اللي شايف نفسه اكبر من النادي يمشي مع السلامه"



وحقق النادى الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال السوداني 0/3، في المباراة التي جرت امس على استاد القاهرة الدولي، امس، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل ثلاثية الأهلي في شباك الهلال السوداني، محمود كهربا في الدقيقة 25، حسين الشحات هدفين في الدقيقتين 64 و81.