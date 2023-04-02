بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

يقدم موقع صدى البلد، بثاً مباشراً، لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، طوال رمضان 2023 /1444هـ.

وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

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