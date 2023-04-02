مصر الجديدة للإسكان لم نتلق عروضا إماراتية للشراكة في هليو بارك

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتعمير والتشييد احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنها لم تتلقَ أي عروض رسمية من مجموعة الدار الإماراتية بشأن الشراكة في هليو بارك.



وفي يناير الماضي أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن مشاركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" في تطوير مشروع "هليو بارك" العملاق على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية كانت متوقَّعة من المشروع تقدر بـ397 مليار جنيه على مدار 23 إلى 25 عاماً، في ظل ارتفاع تقييمات أسعار الأراضي بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

وكانت قد تقدمت 3 شركات لمزايدة شركة مصر الجديدة للإسكان لمشاركتها بمشروع هليو بارك ، وهي: ماونتن فيو، حسن علام والفطيم في 2021.

واختارت مصر الجديدة للإسكان في ديسمبر 2021 "ماونتن فيو" لمشاركتها المشروع دون أن توقع معها أي عقود حتى الآن.

وأوضحت مصر الجديدة أسباب إلغاء المزايدة السابقة إلى الظروف الاقتصادية الحالية وما شهدته السوق العقارية من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي الفترة الماضية.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر الجديدة للإسكان، تحقيق صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 نحو 603.23 مليون جنيه.

وبلغت إيرادات النشاط لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال فترة الـ18 شهراً سجلت نحو 1.99 مليار جنيه.

يذكر أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير سجلت صافي ربح بلغ 652.99 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 104.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ15 شهراً إلى 1.87 مليار جنيه، مقابل 722.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة.

مجمل للربح العام الماضي

كانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 659.33 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 180.15 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 1.81 مليار جنيه جنيه، مقابل إيرادات بلغت 574.18 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.