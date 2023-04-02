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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. حلا شيحة بإطلالة أنيقة وملفتة على إنستجرام

حلا شيحة
حلا شيحة

خطفت الفنانة حلا شيحة، أنظار جمهورها ومتابعيها بصورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 


وظهرت حلا شيحة، بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية بنطال باللون الأسود، ونسقت معه تي شيرت أبيض اللون، ووضعت شالا على كتفيها باللون البيج الذي يتناسب مع ظهورها. 


ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، واعتمدت لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي أبرز جمال ملامحها وتناسب معها وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وعلقت علي الصورة قائلة "شوية هدوء"


أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 
فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

 

 

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إطلالة انيقة مسلسل زلزال حلا شيحة مفاجئ مسلسل خيانة عهد الفنانة حلا شيحة

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