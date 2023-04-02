مفاجأة.. الهند توجه صفعة جديدة لـ الدولار.. تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأحد في بيان، إن الهند وماليزيا اتفقتا على استخدام الروبية الهندية للتسوية التجارية.

وأضاف وزارة الخارجية الهندية، أنه يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام العملات الأخرى الحالية.

وقالت الخارجية الصينية في وقت سابق، إن بكين وبرازيليا وقعتا مذكرة تعاون بشأن إنشاء ترتيبات مقاصة الرنمينبي في البرازيل في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن هذا التعاون سيساعد الشركات والمؤسسات المالية الصينية والبرازيلية على استخدام الرنمينبي في المعاملات عبر الحدود وتعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار.