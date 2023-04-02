برلمانية تطالب بوضع ضوابط رقابية واتخاذ خطوات صارمة لمنع الغش في الامتحانات

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإحكام الكنترول لمنع تكرار اخطاء الاعوام السابقة ووضع ضوابط وإحكام الرقابة بشكل مكثف في عدد من المدارس لمنع ظاهرة الغش بالإكراه وتعرض المراقبين للخطر.

جاء ذلك خلال حديث وزير التربية والتعليم اليوم بلجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب، حيث استعرض الوزير ترتيبات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة ونظام المناهج والامتحانات وكنترول الثانوية العامة وضوابط العمل لمنع الغش متحدثًا عن نظام الامتحان والتصحيح الالكتروني.

نظام جديد لورقتي الأسئلة

وأوضح ان هناك جزءا مقاليا يتم تصحيحه يدويًا وأكد أنه تم وضع نظام جديد لورقتي الأسئلة والإجابة لمنع تسريب الامتحان.

وطالبت السعيد في كلمتها بضرورة التدريب على الامتحانات بشكلها الآلي واليدوي مؤكدة على ضرورة التصدي لظاهرة الغش وطالبت الوزير بالتأكيد على وضع خطة واتخاذ كل الاجراءات لمنع الغش حتي لا يضيع مجهود الطلاب المجتهدين.