البورصة تربح 87.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 87.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.1%.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي إكس 30"، بنسبة 12.47%، ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال الربع الأول من عام 2023.

وشهدت البورصة صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 10.29% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

تراجع قيمة التداول خلال 3 شهور

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 193.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في حين بلغت كمية التداول نحو 36.714 مليار ورقة منفذة على 4.487 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 55.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 213.6 مليار ورقة منفذة على 46.111 مليار عملية خلال الربع السابق عليه.