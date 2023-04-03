حبس شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقصر النيل.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.