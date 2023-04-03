عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقصر النيل.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي قصر النيل الإتجار غير المشروع مديرية امن القاهرة السوق المصرفية ارباح غير مشروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لمطالبته بدفع 1.76 مليون جنيه

احذر الشائعات.. الحبس والغرامة يلاحقان ناشري الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي

الصور الأولى من حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة وإصابة شخصين

حريق في مصنع خردة بمؤسسة الزكاة

أخبار تهمك| هؤلاء مرشحين لتدريب الزمالك.. مفاجأة في أسعار الذهب.. وتراجع الدواجن والبيض اليوم

السجن 6 سنوات لشخص وتغريمه 200 الف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين

السجن 5 سنوات لمتهمين و100 ألف جنيه غرامة لاتجارهما فى الحشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

تعرف على اسم الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»

تفاصيل في أزمة أحمد عبد القادر وكولر

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن سيطرة روسيا على باخموت

أيهما أفضل في رمضان.. الصدقة أم إطعام الطعام؟

عاصفة على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

علامات خطيرة تدل على الإصابة بسرطان المبيض

سحور رمضان.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ