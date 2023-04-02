الغردقة .. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات خلف موقف الأتوبيس وشارع البازارات

نفذ حي شمال الغردقة والمتابعة الميدانية بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بمنطقة خلف موقف اتوبيس الوجه القبلي وشارع البازارات، وذلك لإزالة كافة الاشغالات والباعة الجائلين الموجودين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وفى سياق آخز كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، لجنة من إدارة مكتب التموين والمتابعة الميدانية، بشن حملة مكثفة للمرور على المخابز البلدية.

تم المرور على المخابز البلدية بنطاق المدينة، للتحقق ومراجعة أوزان الخبز وأرصدة الدقيق وتوافره، وعدم وجود عجز بالأرصدة وعدم وجود تكدس أمام المخابز.