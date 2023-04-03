حبس شخص أشعل النيران في أتوبيسين تابعين لمدرسة خاصة بحدائق القبة

أمرت،جهات التحقيق حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإشعال النيران في أتوبيسين تابعين لمدرسة خاصة في حدائق القبة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمركبتى "أتوبيس" تابعين لإحدى المدارس الخاصة بدائرة القسم.

انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده، دون حدوث ثمة إصابات.

مدرسة خاصة في حدائق القبة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين مدير المدرسة، قام بارتداء ملابس نسائية والتوجه لمحل الواقعة وسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" من جركن كان بحوزته وإضرام النيران بالسيارتين، وارتدائه للملابس النسائية للحيلولة حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه.

وتم بإرشاده ضبط الملابس المستخدمة في ارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.