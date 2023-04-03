باحثة توضح دلالات زيارة الرئيس السيسي للسعودية في هذا التوقيت.. فيديو

علقت ماري ماهر، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة الرئيس السيسي للسعودية.

وقالت ماري ماهر، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى السعودية هي الزيارة رقم 15 منذ توليه الحكم وهذا يعكس حجم المصالح والتنسيق الكبير بين البلدين".

وأضافت: "هذه الزيارة تأتي في وقت تمر به منطقة الشرق الأوسط بكثير من التحولات أحدث مظاهرها الاتفاق السعودي الإيراني على إعادة العلاقات بين البلدين".

وأشارت: "الزيارة أيضا تأتي في يمر فيه النظام الدولي بتحولات مرتبطة بشكل كبير بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية وما تطرحه من فكرة شكل النظام الدولي وأهمها التخلي عن فكرة الأحادية القطبية، وهذا يمنح فرص أكبر للقوى المتوسطة والصغرى ولكن هذا يحتاج لقدر أكبر من التنسيق بينهم لاستغلال الفرص".

وأوضحت ماري ماهر، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، : "يتم النظر إلى مصر والسعودية باعتبارهم ثقل في المنطقة العربية، فضلا عن أدوارهم المهمة في دعم القضايا العربية وطرح حلول ورؤى للصراعات القادمة".

