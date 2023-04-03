ألف مبروك.. تعليق صادم من نجم الزمالك بعد عقوبة أحمد عبد القادر

قرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على احمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب سلوكه بعد الفوز على الهلال السوداني تجاه مارسيل كولر.



وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد عبدالقادر الف مبروك".



وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.