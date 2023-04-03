تعاون عسكري جديد بين واشنطن وتايوان.. تفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام التايوانية، أنه من أجل تعزيز سلامة الطيران، اشترت القوات الجوية التايوانية نظامًا آليًا لتجنب الاصطدام الأرضي من الولايات المتحدة وتم بتثبيته على مقاتلات "F-16V" التي يتم ترقيتها باستمرار.

ووفقا لتقارير من وكالة الأنباء المركزية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-16V" تحمل الآلة رقم 6650 في قاعدة تشيايي التابعة للقوات الجوية التايوانية بالقرب من ميدان الرماية شويشي خلال مهمة تدريب روتينية في يناير من العام الماضي.

وكشفت القوات الجوية في ذلك الوقت أنها اشترت نظامًا مضادًا للتصادم التلقائي من الولايات المتحدة. وبعد التعديل، يجب إجراء اختبار تكامل صارم في الولايات المتحدة.

وأوضح سلاح الجو في ذلك الوقت أن الوظيفة الرئيسية لهذا النظام هي لعب دور في المواقف غير المتوقعة؛ بالإضافة إلى ذلك، في حالة تنفيذ أهداف قصف على ارتفاعات منخفضة، حتى لو تم تنشيط نظام مكافحة الاصطدام، طالما أنه تم ضبطه بشكل صحيح، فلن يؤثر على الطيار.

ونقل التقرير عن مصدر عسكري تايواني لم يذكر اسمه قوله، إنه تم إبرام العقد مع الولايات المتحدة في أبريل 2021، وتم إطلاق اختبار النظام في نوفمبر من عام 2020. وتخطط واشنطن التركيب والاختبار في تايوان بحلول عام 2024.