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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اكتشف الرسائل المزيفة والروابط الضارة على واتساب بهذه الطريقة

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

تعد أحد أكبر مشكلات تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هي الأخبار أو الرسائل المزيفة والروابط الضارة التي يمكنها اختراق المستخدمين عند الضغط عليها نظرا لتعامل المستخدمين مع عدد كبير من المحادثات والرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو يوميًا. 

وبحسب موقع Business Insider فإن الرسائل المزيفة التي تحمل روابط ضارة على واتساب WhatsApp أصبحت معضلة كبيرة، حيث ارتفع انتشارها لمعدلات كبيرة، ويجب على المستخدمين اتخاذ الإجراءات المختلفة لوقف انتشار الأخبار المزيفة ، مثل الحد من الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر.

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كيف تكتشف رسائل وأخبار واتساب المزيفة ؟ 

 

فهم تسميات الرسائل المعاد توجيهها


يساعدك تصنيف "إعادة التوجيه" الموجود على الرسائل في تحديد ما إذا كانت عائلتك أو صديقك هو من كتب الرسالة أو ما إذا كانت في الأصل من شخص آخر. 

وسيتم عرض "رمز السهم المزدوج" و "تمت إعادة توجيهه عدة مرات" عند إعادة توجيه الرسالة من خلال الدردشات المباشرة.
إذا لم تكن متأكدًا من المرسل الأصلي للرسالة ، فمن الأفضل عدم إعادة توجيهها أو التحقق مرة أخرى من الحقائق قبل إعادة توجيهها. 


تحقق من الوسائط والصور


يمكن استخدام الصور ومقاطع الفيديو المعدلة لتضليل أو نشر رسائل مزيفة، وإذا تلقيت وسائط أو صورًا حساسة ، فتحقق منها مع مصادر موثوقة لمعرفة ما إذا تم الإبلاغ عن القصة في مكان آخر، كما أنه من الأفضل مراجعة الحقائق. 


ابحث بعناية عن الرسائل التي تبدو مختلفة


قد تكون العديد من روابط أو رسائل مواقع الويب التي تتلقاها خدعة أو أخبارًا مزيفة، لذلك ابحث عن الأخطاء الإملائية أو القواعد النحوية السيئة لتحديد الأخبار أو الرسائل المزيفة.


تحقق من المعلومات قبل إعادة التوجيه


 للتحقق من المعلومات قبل إعادة توجيهها، يجب التأكد من التحقق من صحة الرسالة التي تحتوي على معلومات حساسة من خلال البحث عن الحقائق عبر الإنترنت، وإذا كنت لا تزال غير متأكد من صحة الرسالة ، قم بمراجعتها مع المواقع الإخبارية الموثوقة.


استخدم إعدادات خصوصية المجموعة 


لضمان الخصوصية ومنع الأشخاص غير المعروفين من إضافتك إلى مجموعات غير مرغوب فيها ، يمكنك استخدام إعدادات "خصوصية المجموعة"، كما يمنحك التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.


وعندما تتلقى رسالة من رقم غير معروف لأول مرة عبر واتساب ، فإن التطبيق يعرض لك خيار الإبلاغ عن الرقم مباشرة داخل الدردشة، كما يمكنك أيضًا الإبلاغ عن مجموعة باتباع الخطوات التالية، ثم افتح الدردشة ثم اضغط على اسم المجموعة التي تريد الإبلاغ عنها، واضغط عليها ، وانتقل لأسفل إلى أسفل ، وانقر على "الإبلاغ عن المجموعة". 

 

واتساب WhatsApp الرسائل المزيفة روابط ضارة صدى البلد

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